Stoffa usata per impedire a qualcuno di parlare - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : BAVAGLIO

Stoffa usata per impedire a qualcuno di parlare

Al diretto interessato. parlare alle spalle parlare male di qualcuno in sua assenza. parlare a vanvera fare un discorso privo di consistenza. l'origine...

Cercando le lastre copriganasce, vedi mordacchie. la mordacchia, detta anche bavaglio di ferro, briglia dei muti o briglia della comare (en. scold's bridle)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

