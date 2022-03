Stella di neutroni derivata da supernova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stella di neutroni derivata da supernova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Stella di neutroni derivata da supernova

Rapidamente. la stella che esplose come supernova è chiamata "stella progenitrice". esistono due tipi di stelle che possono esplodere come supernovae: le nane...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pulsar (disambigua). una pulsar, nome che stava originariamente per sorgente radio pulsante...