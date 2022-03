Sostanza che rende l alito fresco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza che rende l alito fresco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MENTOLO

Significato/Curiosita : Sostanza che rende l alito fresco

Il mentolo (o (-)-mentolo) è un alcol chirale. a temperatura ambiente si presenta come un solido bianco dall'odore caratteristico. è un composto irritante... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con sostanza; rende; alito; fresco; Lo è una sostanza preparata in laboratorio; Unto, coperto di sostanza grassa; Attenua o esalta le proprietà di una sostanza ; La sostanza eccitante nel tè; La Grande Mela che comprende Manhattan e Brooklyn; La bandiera di chi si arrende ; Software che rende i cantanti più intonati ing; Prende il posto di qualcuno temporaneamente; Offuscato con l alito ; Offuscata con l alito ; Salito al cielo; Pasticche rinfrescanti per l'alito ; Invecchia al fresco ; Vento fresco e leggero; Un mirabile affresco di Raffaello in Vaticano; Si soffre stando al fresco ; Cerca nelle Definizioni