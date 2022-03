Ci sono l Haneda di Tokyo e il JFK di New York - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci sono l Haneda di Tokyo e il JFK di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AEROPORTI

Significato/Curiosita : Ci sono l haneda di tokyo e il jfk di new york

Record di 46 ore e 50 secondi. il volo decollò dal jfk di new york il 1º maggio del 1976, dove tornò il 3 maggio. il volo fece solo due scali durante il viaggio...

Anni dopo. entrambi gli aeroporti sono caduti in disuso come aeroporti civili dopo la seconda guerra mondiale e l'aeroporto di centocelle è adibito al... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

