Software che rende i cantanti più intonati ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Software che rende i cantanti più intonati ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AUTOTUNE

Significato/Curiosita : Software che rende i cantanti piu intonati ing

Frere jones, sasha. "the gerbil's revenge", the new yorker, june 9, 2008 ^ autotune, storia di uno strumento nato per mascherare le voci, su r12.it, 22 settembre... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con software; rende; cantanti; intonati; Un software per presentazioni; Il software foglio di calcolo Microsoft; La modifica di un software ; L utente d un software ; Prende il posto di qualcuno temporaneamente; Prende parte al dialogo; Chi lo disse La guardia muore ma non si arrende ; Permettono ai piedi di prende re aria; I cantanti come Pavarotti; cantanti come José Carreras; Lo impugnano i cantanti ; Le cantanti ... fuori dal coro; Arte... per intonati ; Cerca nelle Definizioni