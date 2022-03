Serve a orientarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve a orientarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BUSSOLA

Significato/Curiosita : Serve a orientarsi

Cellulari italiani prefissi telefonici internazionali teleselezione agcom - orientarsi tra i numeri telefonici, su www2.agcom.it (archiviato dall'url originale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bussola (disambigua). la bussola è uno strumento per l'individuazione dei punti cardinali (nord... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con serve; orientarsi; Pasto in piedi in cui ognuno si serve da sé fra; Luogo di raccolta per chi si serve dell aereo; serve al pollicoltore; serve per pagare con il Bancomat; Il punto per orientarsi ; Permette di orientarsi ; Costellazione australe... utile a orientarsi ; Aiuta a orientarsi in Internet; Cerca nelle Definizioni