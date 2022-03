Sandro __, autore di Caos Calmo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sandro __, autore di Caos Calmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VERONESI

Significato/Curiosita : Sandro __, autore di caos calmo

caos calmo è un romanzo dello scrittore pratese sandro veronesi, pubblicato nel 2005 dalla bompiani. nel 2006 il libro ha vinto il premio strega e nel...

Giovanni veronesi (prato, 31 agosto 1962) è uno sceneggiatore, regista, conduttore radiofonico e attore italiano, fratello dello scrittore sandro veronesi.

