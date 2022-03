Risucchiare tutta la polvere dal pavimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Risucchiare tutta la polvere dal pavimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ASPIRARE

Significato/Curiosita : Risucchiare tutta la polvere dal pavimento

Ventilatore azionato da un motore elettrico che crea una depressione in grado di aspirare la polvere e altre particelle. tramite un filtro o un ciclone l'aria aspirata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

