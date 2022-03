Riprodurre, replicare... in laboratorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riprodurre, replicare... in laboratorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CLONARE

Significato/Curiosita : Riprodurre, replicare... in laboratorio

Complementare. questo suggeriva un sistema semplice ed efficiente per replicare il materiale genetico: nel momento della replicazione le due eliche si...

(il padre della famosa pecora dolly - 1996) provarono a clonare, con successo, una pecora. clonare in laboratorio un organismo, in questo caso, significa... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

