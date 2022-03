Ripara dal freddo sul letto o sul divano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripara dal freddo sul letto o sul divano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COPERTA

Significato/Curiosita : Ripara dal freddo sul letto o sul divano

Ucciso dai mercenari dell'armory che sono giunti sul posto, intanto enzo raggiunge bonnie e si siede sul divano con lei, la strega gli chiede di non essere...

La coperta isotermica (detta anche telino isotermico o metallina) è un presidio medicale utilizzato per contribuire alla stabilizzazione termica dei pazienti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con ripara; freddo; letto; divano; Si sbarra per ripara rla; ripara bile mediante una pena o un castigo; Si pratica eseguendo piccole ripara zioni in casa; Artigiano che fabbrica e ripara barrocci; freddo nei prefissi; Può... chiuderlo il freddo ; Né caldo né freddo ; Si screpola con il freddo ; Ha colletto , polsini e bottoni lungo il petto; Un letto usato dai militari, facile da trasportare; Lo si indossa a letto ; letto che può essere appeso a due alberi; Come un divano confortevole; Un divano monoposto; Si custodivano nel forziere; Il divano detto sommier; Cerca nelle Definizioni