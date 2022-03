Prodotti iniziali dei semi interrati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prodotti iniziali dei semi interrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GERMOGLI

Significato/Curiosita : Prodotti iniziali dei semi interrati

Nella fragilità delle spighe selvatiche, che permettono la dispersione dei semi per mezzo del vento. l'area di origine delle forme ancestrali può essere...

Vengono impropriamente chiamati "germogli di soia" i germogli del fagiolo mung verde (vigna radiata), mentre i veri germogli di soia sono soltanto quelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con prodotti; iniziali; semi; interrati; Nei prodotti caseari, può causare intolleranza; I prodotti per i contorni; Ricerche condotte per stabilire la possibile commercializzazione dei prodotti ; Sigla da prodotti tipici; iniziali di Orff; iniziali di Vivaldi; iniziali di Apollinaire; L attore Efron iniziali ; Contenitore in cui pestare erbe e semi ; Pronti per la semi na; Dispositivo a semi conduttori; I suoi semi si offrono, salati, con gli aperitivi; Rifugi interrati ; Cerca nelle Definizioni