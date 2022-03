I primi pianti di un neonato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I primi pianti di un neonato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VAGITI

3º/4º giorno di vita e intorno al 10 giorno di vita il neonato raggiunge nuovamente il peso che aveva alla nascita. le prime feci del neonato, chiamate meconio...

Altre definizioni con primi; pianti; neonato; I primi rudimenti di ogni sapere; Armi dei primi tivi; I primi contatti; I... primi di ottobre; pianti e sospiri... d un tempo passato; Erano addetti alla manutenzione di impianti di illuminazione; pianti di neonati; Impianti per attinger acqua; Un neonato in stalla; Piangere... come un neonato ; Si fa fare al neonato dopo che ha mangiato; Cullare un neonato ; Cerca nelle Definizioni