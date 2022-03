Un poema in cui l epico si alterna al satirico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un poema in cui l epico si alterna al satirico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : EROICOMICO

Significato/Curiosita : Un poema in cui l epico si alterna al satirico

Cavalleresca è un insieme di poemi che trattano tematiche inerenti alle gesta dei cavalieri medievali. si distingue dalla letteratura epica in quanto alterna i toni...

Degli scrittori più noti del genere eroicomico; scrisse addirittura una ricetta per comporre un poema eroicomico (a receit to make an epick poem, 1713)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con poema; epico; alterna; satirico; Un famoso poema di Esiodo; Musicò il poema Stalin; Ippolito : scrisse il poema I Sepolcri; Scrisse il poema Le metamorfosi; Eroe epico col punto debole nel tallone; Esaltare qualcosa come fosse epico ; Personaggio epico ; Poeta epico greco autore di una importante Eraclea; Un alterna tiva al métro parigino; alterna nza; L alterna tiva alle Tv private; Un alterna tiva al limoncello; Un programma satirico di successo su Rai 3; satirico , pungente; Kurt __, romanziere satirico americano; L'Honoré litografo e vignettista satirico del 1800; Cerca nelle Definizioni