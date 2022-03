Percentuale applicata al prestito: tasso d __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Percentuale applicata al prestito: tasso d __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INTERESSE

Significato/Curiosita : Percentuale applicata al prestito: tasso d __

Il tasso (o saggio) di interesse effettivo rappresenta la percentuale dell'interesse su un prestito e l'importo della remunerazione spettante al prestatore...

Disambiguazione – se stai cercando il concetto giuridico di interesse, vedi interesse (diritto). l'interesse in economia finanziaria è la somma dovuta come compenso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con percentuale; applicata; prestito; tasso; La percentuale d imposta; La percentuale che l editore paga all autore; percentuale di casi di una malattia in un campione; Una percentuale la esprime alle urne; applicata ... come una crema sulla pelle; E' applicata davanti al chepì; Calotta metallica applicata alle ruote; Chiedere un prestito ; Un prestito a pagamento; Dati in garanzia in cambio di un prestito ; Si chiedono sul prestito ; Protessero Torquato tasso ; Ha un tasso calcolato nel primo anno di vita; tasso Annuo Effettivo; Poema eroicomico di Alessandro tasso ni; Cerca nelle Definizioni