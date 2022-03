La parte frontale di un edificio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte frontale di un edificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FACCIATA

Significato/Curiosita : La parte frontale di un edificio

Un piano orizzontale, come ad esempio un piano di un edificio). all'asse z (orizzontale): per la vista frontale (ed eventualmente posteriore), nota come...

Architettura, torino, 1981. elemento architettonico facciata a salienti facciata a capanna facciata continua facciata ventilata controfacciata altri progetti wikizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

