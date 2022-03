È matto se il re non ha scampo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È matto se il re non ha scampo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCACCO

Significato/Curiosita : E matto se il re non ha scampo

Riderà (cuore matto), regia di bruno corbucci (1967) tutto totò, episodio totò ye ye, regia di daniele d'anza (1967) cuore matto... matto da legare, regia...

Significati, vedi scacco al re (disambigua). scacco al re, o più semplicemente scacco, è la locuzione che nel gioco degli scacchi indica il fatto che... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con matto; scampo; Un edificio per cuocere matto ni; È fatto con matto ni di neve; Innalzati matto ne su matto ne; Sportivo spacca-matto ni; Trovò scampo sull'Arca; scampo li... bagnati; Se ne cerca una di scampo ; scampo li di fogli e documenti da buttare; Cerca nelle Definizioni