Materiale dei bastoncini profumati da bruciare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale dei bastoncini profumati da bruciare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INCENSO

Significato/Curiosita : Materiale dei bastoncini profumati da bruciare

Respingere le zanzare. l'imprenditore giapponese eiichiro ueyama produceva bastoncini di incenso mescolati con polveri di amido, bucce secche di mandarino e...

Raccolta della resina incenso stillante dal taglio della corteccia incenso che cola lungo il tronco vecchie colate di incenso il tronco viene picchiettato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

