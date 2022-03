Manca all inesperto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manca all inesperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ABC

Significato/Curiosita : Manca all inesperto

All'inalazione dei fumi di materiali combusti. progenitore della pipa, manca della divisione fra braciere e bocchino, essendo una sorta di "pipa orizzontale":...

abc, sigla di american broadcasting company, è una emittente televisiva statunitense. creata nel 1943 da una stazione radio della nbc, dal 1995 è controllata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con manca; inesperto; La manca nza della vista un romanzo di Saramago; manca nza di gusto nel vestire; Non manca in anticamera; Non manca no nelle case; È alle prime l inesperto ; Le tira su il golfista inesperto ; Ciò che l’inesperto deve ancora imparare; Il più inesperto dei soldati; Cerca nelle Definizioni