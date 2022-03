I magistrati plebei dell antica Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I magistrati plebei dell antica Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRIBUNI

Significato/Curiosita : I magistrati plebei dell antica roma

All'incirca 15 anni dopo la fondazione della repubblica romana nel 509 a.c. i plebei di roma avevano effettuato una secessione, cioè avevano abbandonato in massa...

Si assumeva il dovere di difendere i tribuni da qualsiasi tipo di minaccia fisica, e inoltre garantiva ai tribuni stessi il diritto di difendere un cittadino... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con magistrati; plebei; dell; antica; roma; Sigla per magistrati ; Associazione che raggruppa i magistrati sigla; magistrati della Repubblica di Venezia che sostenevano il fisco nei processi; Le mettono i magistrati ; Erano gli avversari dei plebei romani; Gli avversari dei plebei romani; Laura, ex presidente dell a Camera; Quello dell a carta igienica è fatto di cartone; Quella dell a Signoria si trova a Firenze; Una stella dell Orsa Maggiore non troppo luminosa; Inizio dell età adulta in alcune tribù: rito di __; La piazza centrale nell antica Grecia; Non manca in antica mera; 502 nell antica Roma; antica ... monarchia; Gran chiasso... a roma ; Complesso di studi per film e TV a roma ; Quella di Trevi è la più grande di roma ; Un roma nzo di Lermontov;