Linea di confine fra terra e mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Linea di confine fra terra e mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LITORALE

Significato/Curiosita : Linea di confine fra terra e mare

Il confine fra l'arabia saudita e il qatar è la linea di demarcazione lunga 60 km che separa le due nazioni. da nord-ovest a sud-est, il confine è in...

(disambigua). disambiguazione – "litorale" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi litorale (disambigua). la costa o litorale è la linea di confine... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

