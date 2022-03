Il libro su cui si studia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il libro su cui si studia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TESTO

Significato/Curiosita : Il libro su cui si studia

Internet, ai libri stampati si è affiancato l'uso dei libri elettronici, o e-book. la parola italiana libro deriva dal latino liber. il vocabolo originariamente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi testo (disambigua). il testo (dal latino textus, "tessuto", "trama"), è un insieme di parole...

