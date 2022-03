Gruppo politico di minore importanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppo politico di minore importanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FRANGIA

Significato/Curiosita : Gruppo politico di minore importanza

Panorama politico europeo per la loro vibrante cultura politica, che favorì molti giovani uomini ambiziosi e di talento a gettarsi nell'arena politica. le...

Significati, vedi frangia (disambigua). la frangia è un ornamento tessile posto sul bordo di capi d'abbigliamento o pezzi d'arredamento. le frange strutturali... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con gruppo; politico; minore; importanza; Uno strumento a fiato del gruppo dei legni; gruppo di navi da guerra; gruppo musicale... difficile; I Maiden gruppo heavy metal; Ho Chi Minh ne fu Presidente e leader politico ; Mammifero marino... discepolo di un politico ; Lo è il discorso del politico che promette sapendo di non poter mantenere; Luigi, politico del passato; Veicoli per... minore nni; Il carnivoro himalaiano detto anche panda minore ; In musica può essere maggiore o minore ; Il nome delle parentesi angolate utilizzate per maggiore e minore ; L importanza di un sinistro; È aggregata al centro di maggior importanza ; Strada denominata SS, di importanza nazionale; Elevato per importanza ; Cerca nelle Definizioni