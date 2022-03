Franchezza fedeltà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Franchezza fedeltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Franchezza fedelta

Giustizia, saggezza, fiducia, determinazione, sensibilità, fedeltà, clemenza, franchezza e tenacia. come profetizzato, secoli e secoli più tardi, gli...

Miguel de cervantes. si può parlare di lealtà anche nel mondo di lavoro, per esempio tra colleghi d'ufficio. la lealtà come la ferma volontà di non procurare...