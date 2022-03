Ce l ha fino chi sa apprezzare i buoni sapori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ce l ha fino chi sa apprezzare i buoni sapori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PALATO

Significato/Curiosita : Ce l ha fino chi sa apprezzare i buoni sapori

Per il futuro dove troverò tanta schietta semplicità chi mi inviterà alla prudenza con buoni consigli e affettuosi rimproveri, o mi inciterà a compiere...

All'araldica, vedi palato (araldica). il palato (lat. palatum) è la parete superiore della cavità orale. è costituito nei 2/3 anteriori dal palato duro e nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con fino; apprezzare; buoni; sapori; Copre i monaci fino ai piedi; È simile al fino cchio; Li governò Fulgencio Batista fino al 1959; Un delfino che vive nel Rio delle Amazzoni; Qualità da apprezzare ; apprezzare ; Sottovalutare, non apprezzare ; apprezzare con il palato; Villaggio commerciale dove si praticano buoni prezzi; buoni per risparmiatori sigla; Un po meno che buoni ; Dolci per buoni denti; Un sapori to e ricco condimento per la pasta; Odoroso o sapori to; Un sapori to formaggio alpino; Poco sapori to; Cerca nelle Definizioni