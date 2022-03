I due grandi denti frontali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I due grandi denti frontali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INCISIVI

Significato/Curiosita : I due grandi denti frontali

(disambigua). disambiguazione – "denti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi denti (disambigua). i denti (dal latino dentes) sono organi...

Gli incisivi sono i denti frontali della dentizione umana. in tutto sono otto, quattro sopra e quattro sotto: incisivo centrale superiore; incisivo centrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con grandi; denti; frontali; Sono grandi quelli raffigurati da Paul Cézanne; grandi festività religiose; Nei grandi ristoranti consiglia il vino ai clienti; grandi oso... come le piramidi d Egitto; I corrispondenti del TG; Un oggetto con i denti ; Ha una sola fila di denti ; Il complesso di tutti i credenti in Gesù; Lo attraversano i frontali eri; Lo spazio senza controlli frontali eri in Europa; I quattro denti frontali dell'uomo; Lo attraversanoi frontali eri; Cerca nelle Definizioni