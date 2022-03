Il dito... di ogni libro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dito... di ogni libro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INDICE

Significato/Curiosita : Il dito... di ogni libro

il gesto del dito medio (a volte per brevità dito medio) è un comune gesto offensivo. nei paesi occidentali, ma anche in alcuni orientali come il giappone...

indice – il secondo dito della mano indice azionario numero indice – numero che esprime il variare dell'intensità di un dato fenomeno in circostanze diverse... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

