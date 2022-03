Dipinto di una persona in posa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dipinto di una persona in posa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RITRATTO

Significato/Curiosita : Dipinto di una persona in posa

Louvre in cui è esposta, tanto che nella grande sala in cui si trova, un cordone deve tenere a debita distanza le persone. nella lunga storia del dipinto non...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ritratto (disambigua). il ritratto è in generale ogni rappresentazione di una persona secondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con dipinto; persona; posa; Un dipinto sopra l altare; Un dipinto di Botticelli; Un dipinto multiplo; dipinto bizantino di contenuto religioso; Si studia a scuola con persona ggi e date; Gioco di carte per una persona ; Il Kenobi noto persona ggio di Star Wars; Classe 1963, il persona ggio è la prima donna nominata a capo dei Programmi di osservazione della Terra per l Esa; Può essere dell opera, delle marionette e di posa ; La sposa di un roi; Una salsa che si sposa bene con la carne; Il golfista vi posa la pallina; Cerca nelle Definizioni