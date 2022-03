Lo è il denaro impegnato per produrre rendimento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il denaro impegnato per produrre rendimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INVESTITO

Significato/Curiosita : Lo e il denaro impegnato per produrre rendimento

Ho realmente nessuna vocazione, ma ho volontà e denaro, ho una vocazione efficace. [...] [i]l denaro è dunque l'universale rovesciamento delle individualità...

Il rendimento del capitale investito, comunemente noto con l'acronimo inglese roce (return on capital employed) è un indice economico dell'efficienza... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

