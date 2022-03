C è degli alberi o cerebrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è degli alberi o cerebrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORTECCIA

Significato/Curiosita : C e degli alberi o cerebrale

Anche come apoplessia, ischemia cerebrale, colpo apoplettico, accidente o insulto cerebrovascolare, o attacco cerebrale, si verifica quando una scarsa...

Della corteccia cerebrale presenta una grande quantità di scanalature, chiamate 'solchi'. la parte filogeneticamente più antica della corteccia cerebrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

