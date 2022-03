Si danno per dire no si gettano nei cassonetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si danno per dire no si gettano nei cassonetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RIFIUTI

Significato/Curiosita : Si danno per dire no si gettano nei cassonetti

I rifiuti sono materiali di scarto di svariate attività umane. esempi tipici ne sono i rifiuti solidi urbani, le acque reflue (contenenti rifiuti corporei)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con danno; dire; gettano; cassonetti; Risulta danno so per i celiaci; danno materiale o morale; Si danno botte da orbi; I capostipiti che danno il nome alla famiglia; È formata da tanti musicisti e un dire ttore; Un infermiera con mansioni dire ttive; Può essere dire tta o registrata; Come dire al contrario: alla __; Progettano i grattacieli più famosi; Si gettano da parte; Si gettano in mare; Si gettano per il fururo; Cerca nelle Definizioni