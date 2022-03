Concede privacy a chi prova vestiti in negozio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Concede privacy a chi prova vestiti in negozio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAMERINO

Significato/Curiosita : Concede privacy a chi prova vestiti in negozio

Duecento e il seicento alcuni vestiti erano confezionati con le maniche "mobili" e si potevano sostituire, per abbellire il vestito in modi diversi ogni volta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi camerino (disambigua). camerino è un comune italiano di 6 341 abitanti della provincia di macerata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con concede; privacy; prova; vestiti; negozio; Lo concede il magnanimo; Non concede re; concede re troppo ai figli; Si concede al pentito; La fine della privacy ; Un individuo che tiene molto alla sua privacy ; Stefano Rodotà lo fu della privacy fino al 2005; Ci sono quelli della privacy e dell'Agcom; prova ... un illegalità; La prova chi non sta più nella pelle; Si prova per i sofferenti; L umana di chi prova misericordia; Casse piene di vestiti ; Indumenti, vestiti ; Rivestiti con materiale isolante; Bottega in cui si lavano e stirano i vestiti ; Il venditore il cui negozio è la strada; Il negozio dell artigiano; La serranda del negozio ; negozio che vende busti e reggiseni; Cerca nelle Definizioni