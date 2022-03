Un cocker inglese da caccia e da tartufo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un cocker inglese da caccia e da tartufo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPANIEL

Significato/Curiosita : Un cocker inglese da caccia e da tartufo

Il cocker biel inglese è una razza di cane da caccia e da tartufo particolarmente elegante ed aristocratico. originariamente fu selezionato per la...

