Chi non ha compiuto 18 anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi non ha compiuto 18 anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MINORENNE

Significato/Curiosita : Chi non ha compiuto 18 anni

Di durata superiore a 3 mesi; i giovani che non hanno compiuto 18 anni o che abbiano superato i 28 anni. con l'emanazione della legge 230/1998, si ebbe...

Età viene detto maggiorenne, mentre colui che non l'ha raggiunta, il minorenne, sebbene sia a tutti gli effetti un soggetto di diritto, necessita generalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con compiuto; anni; compiuto a regola d arte; Senso di colpa per aver compiuto una certa azione; Ha compiuto 80 anni; Insieme di lettere alfabetiche e di senso compiuto ; Il cognome del Karol papa Giovanni Paolo II; Soldato con anni di vita militare alle spalle; Cosi erano dette, anni fa, le automotrici ferroviarie; Lo saranno in una serie TV degli anni 80;