Chi lo lancia aspetta e lo riprende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo lancia aspetta e lo riprende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BOOMERANG

Significato/Curiosita : Chi lo lancia aspetta e lo riprende

La lancia k è un'autovettura di grandi dimensioni prodotta dalla casa automobilistica italiana lancia, dal 1994 al 2001, ricoprendo il ruolo di ammiraglia...

Stai cercando altri significati, vedi boomerang (disambigua). voce principale: bastone da lancio. il boomerang o bumerang è uno strumento solitamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con lancia; aspetta; riprende; Si possono lancia re... intensi; Lo è la bilancia che misura il peso netto; Si lancia no contro il bersaglio per gioco; Le lancia no gli arbitri; aspetta to con desiderio; Inaspetta tamente rimossa dal comando; Si aspetta in città; L aspetta no tutti d estate; Aiutano i loro pazienti a riprende re la mobilità; Brevi pause per riprende re fiato; Quando riprende , si accende una spia; Lavora... riprende ndo; Cerca nelle Definizioni