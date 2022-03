Breve interruzione delle ostilità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Breve interruzione delle ostilità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TREGUA

Significato/Curiosita : Breve interruzione delle ostilita

Inghilterra. gli eventi portarono a una nuova tregua, seppur breve, che avrebbe fermato le ostilità dal 26 gennaio 1384 al 1º maggio 1385. con la salita al...

Disambiguazione – "tregua" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tregua (disambigua). un cessate il fuoco (o tregua) è una temporanea interruzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con breve; interruzione; delle; ostilità; Racconto breve con fini pedagogici e morali; Nominativo in breve ; Riservato in breve ; Il breve era figlio di Carlo Martello; Un interruzione pubblicitaria; interruzione di una relazione incrinata; Senza interruzione ; interruzione del flipper; Amanti dello studio delle stelle e dell universo; Può essere dell opera, delle marionette e di posa; La scienza delle coltivazioni; Come un giornalista al seguito delle truppe ing; Precede l inizio delle ostilità ; L inizio delle... ostilità ; Un sentimento di ostilità ; ostilità , rancore; Cerca nelle Definizioni