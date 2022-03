Vi si attaccano i tubi dei pompieri per strada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si attaccano i tubi dei pompieri per strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IDRANTE

Significato/Curiosita : Vi si attaccano i tubi dei pompieri per strada

Progetti wikizionario wikimedia commons wikizionario contiene il lemma di dizionario «idrante» wikimedia commons contiene immagini o altri file su idrante... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con attaccano; tubi; pompieri; strada; Vi si attaccano le redini; Il pesci che si attaccano agli altri pesci; Si attaccano alla lenza; Quelli di piombo non attaccano ; Impasto per tubi di condutture; Giunti per tubi ; Un raccordo fra due tubi ; Un raccordo tato per unire due tubi ; Edificio in cui alloggiano pompieri e militari; Accomuna palestre e caserme dei pompieri ; La sigla dei pompieri ; Sui camion dei pompieri ; Una catena di ristoranti in autostrada ; strada __, vedrai che non sei più da solo; Il venditore il cui negozio è la strada ; Intasamento strada le o delle tubature; Cerca nelle Definizioni