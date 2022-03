L animale col collo molto lungo e la lingua blu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L animale col collo molto lungo e la lingua blu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GIRAFFA

Significato/Curiosita : L animale col collo molto lungo e la lingua blu

Assomiglia anche molto a una cicogna vera nell'aspetto, con piumaggio in parte bianco e in parte nero, becco lungo, e occhi "a mandorla". alcuni la identificano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi giraffa (disambigua). la giraffa (giraffa brisson, 1762) è un genere di mammifero artiodattilo africano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

