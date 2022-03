Andatura irregolare che disegna molti angoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andatura irregolare che disegna molti angoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ZIGZAG

Significato/Curiosita : Andatura irregolare che disegna molti angoli

Con l'anteriore destro (diagonale destro). a questa andatura il cavallo raggiunge una velocità che varia dai 10 ai 55 km/h nelle corse al trotto. nel trotto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi zigzag (disambigua). lo zigzag è una forma descritta da una linea che si interrompe proseguendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con andatura; irregolare; disegna; molti; angoli; L andatura più spedita del cavallo; Una tranquilla andatura del cavallo; Un andatura del cavallo; Nell ippica, moderata andatura del cavallo ing; irregolare abbreviazione; Brevemente... irregolare ; irregolare ... abbreviato nei dizionari; Verbi latini con coniugazione irregolare ; Per lavoro, disegna abiti di alta moda; disegna per la pubblicità; Può disegna re anche Topolino; disegna to sulla pelle; molti la leggono ma nessuno la scrive; Ennio, compositore di musiche per molti film; Il risultato di una molti plicazione; Quartiere di Londra con molti ristoranti; Smussare gli angoli ; Un angoli no privato nei locali pubblici; Un angoli no nei locali pubblici; Nei cerchi e nei triangoli ; Cerca nelle Definizioni