L agenzia che gestisce operazioni per il defunto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L agenzia che gestisce operazioni per il defunto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FUNEBRE

Significato/Curiosita : L agenzia che gestisce operazioni per il defunto

Viene ora svolto dalla neocostituita agenzia delle entrate-riscossione, ente pubblico economico strumentale dell'agenzia delle entrate. fino al 1990 in italia...

Il rito funebre o funerale è un rituale civile o religioso che si celebra in seguito alla morte di una persona. gli usi e le tradizioni relative a tale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 marzo 2022

Altre definizioni con agenzia; gestisce; operazioni; defunto; L agenzia dello Shuttle; L agenzia regionale che si occupa dell ambiente; L insieme dei giornali legati a una medesima agenzia ; agenzia di spionaggio statunitense; gestisce le ferrovie; gestisce l ordine pubblico; gestisce una squadra; gestisce i bus a Milano; La branca della matematica con le quattro operazioni ; Sigla per operazioni di salvataggio; Serviva per eseguire operazioni complesse; Cooperazioni professionali fuori dall'azienda; La fortuna del defunto ; Avrà i beni del defunto ; Il patrimonio del defunto ; In quello egizio riposava il defunto imbalsamato; Cerca nelle Definizioni