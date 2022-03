Vecchi dischi a 33 giri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vecchi dischi a 33 giri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VINILI

Significato/Curiosita : Vecchi dischi a 33 giri

Nel 1948 furono introdotti i dischi in vinile; questi, rispetto ai vecchi dischi a 78 giri in gommalacca che andarono a sostituire, presentano un solco...

Usate assume il prefisso vinil-, preceduto dal numero dell'atomo di carbonio cui è legato. in forma di carbocatione c2h3+, il vinile ha una struttura planare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con vecchi; dischi; giri; Elemento ornamentale di vecchi edifici; Invecchi a al fresco; vecchi e perfide e malvagie; La Williams protagonista di vecchi film musicali; I giri dei dischi prima dei 45 e dei 33; Il giradischi d una volta; Sigla per... dischi volanti; I vecchi dischi in vinile; I giri dei dischi prima dei 45 e dei 33; Sigla per 33 giri ; giri ni cresciuti; Raggiri , truffe; Cerca nelle Definizioni