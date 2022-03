Si usa per il soffritto con sedano e carota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per il soffritto con sedano e carota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : CIPOLLA

Significato/Curiosita : Si usa per il soffritto con sedano e carota

Pollo per ogni commensale in un soffritto di cipolla e olio toscano (ma in alcune versioni anche sedano e/o carota), sfumare con del vino e cuocere con un...

Disambiguazione – "cipolla" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cipolla (disambigua). la cipolla (allium cepa l.) è una pianta bulbosa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

