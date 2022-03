Si usa per appendere oggetti un pugno nella boxe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per appendere oggetti un pugno nella boxe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GANCIO

Significato/Curiosita : Si usa per appendere oggetti un pugno nella boxe

gancio – oggetto il cui scopo è agganciare gancio di coda gancio di traino gancio di trazione gancio a c – attrezzatura utilizzata per sollevare carichi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

