Una materia prima per scatoloni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una materia prima per scatoloni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARTONE

Significato/Curiosita : Una materia prima per scatoloni

Sufficiente per produrre altra carta può essere utilizzata come combustibile per produrre energia. la trasformazione della carta da macero in materia prima avviene...

Stai cercando una trattazione sui cartoni animati giapponesi, vedi anime. un cartone animato, anche abbreviato in cartone, o più raramente disegno animato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

materia; prima; scatoloni; materia le dei sacchetti che inquinano i mari; Danno materia le o morale; Il nuovo utilizzo dei materia li; Una materia che si comincia a studiare alle elementari; Per non sentire dolore, va fatta prima di operare; Classe 1963, il personaggio è la prima donna nominata a capo dei Programmi di osservazione della Terra per l Esa; Chi lo disse Verità, tu moristi prima di me; La prima parola dell intervistato; Materia prima per scatoloni