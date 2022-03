Sudamericano come Salvador Allende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sudamericano come Salvador Allende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CILENO

Significato/Curiosita : Sudamericano come salvador allende

Premio lenin per la pace 1972 salvador guillermo allende gossens (afi: [salßa'ðo gi'ermo a'ende 'osens]; santiago del cile, 26 giugno 1908 – santiago...

Famoso pianista cileno claudio arrau che è oggi considerato uno dei migliori pianisti di tutti i tempi. tuttavia, il musicista cileno probabilmente meglio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

