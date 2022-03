La stima espressa dal perito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La stima espressa dal perito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : VALUTAZIONE

Significato/Curiosita : La stima espressa dal perito

Della stima del danno patrimoniale. la scelta del criterio di stima dipende dalla tipologia di danno analizzata e in funzione della quale il perito effettuerà...

valutazione – attività che si occupa specificamente della stima economica delle aziende valutazione del personale – sistema operativo dell'azienda avente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con stima; espressa; perito; Di gran valore, molto stima to; stima re, credere possibile; Che si è reso degno di stima per azioni lodevoli; stima re moltissimo; Fatto espressa mente; Riferirsi a qualcosa senza nominarla espressa mente; Un'idea espressa per aiutare un'altra persona; Sottintesa, non espressa ; Impegna il perito settore; Deperito ; Valutato da un perito ; perito ... famoso ghiacciaio della Patagonia; Cerca nelle Definizioni