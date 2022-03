Lo stato in cui si mangiano wurstel e crauti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stato in cui si mangiano wurstel e crauti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GERMANIA

Significato/Curiosita : Lo stato in cui si mangiano wurstel e crauti

Stai cercando altri significati, vedi germania (disambigua). disambiguazione – "repubblica federale di germania" e "repubblica federale tedesca" rimandano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con stato; mangiano; wurstel; crauti; stato americano che ha per capitale Richmond; È uno stato sia negli USA che in Europa; Lo stato del Regno Unito con Edimburgo; Mostro biblico con cui Hobbes rappresenta lo stato ; Spesso si mangiano con i formaggi; mangiano gli avanzi di altri animali; Lo sono le persone che non mangiano carne; La mangiano i più piccini; I cavoli per i wurstel ; Il panino imbottito con wurstel ; L hot con dentro il wurstel ; Il panino con wurstel ; L ortaggio per fare i crauti ; Lo si gusta con i crauti ; Cerca nelle Definizioni