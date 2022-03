Sorregge nei salti più alti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sorregge nei salti più alti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASTA

Significato/Curiosita : Sorregge nei salti piu alti

asta – modo di compravendita asta – attrezzo sportivo, usato per il salto con l'asta asta – tipo di bastone impiegato nella costruzione: come trave, come... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

