Simile a un grosso microfono a forma d imbuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Simile a un grosso microfono a forma d imbuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MEGAFONO

Significato/Curiosita : Simile a un grosso microfono a forma d imbuto

Quale un grumo di pece rappresa è stato lentamente fatto colare attraverso un imbuto al ritmo di circa una goccia ogni nove anni. acustica - d. lynn halpem...

Militanza" di iscritti del pd nel "megafono" di crocetta. alle elezioni europee del 2014 un esponente del megafono, l'assessore della giunta crocetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con simile; grosso; microfono; forma; imbuto; E simile all autobus; È simile al ghiacciaio; È simile al finocchio; Gioco simile al bridge; Ha un grosso nocciolo; È più grosso del limone; Il bersaglio grosso per chi combatte sul ring; grosso fiore da giardino; Il panico da microfono ; Una moderna forma di noleggio; Sulle sue condizioni informa Onda Verde; forma ggino cilindrico; Un forma ggio svizzero; A forma di imbuto ; Ha fiori ad imbuto ; Piante dai fiori a imbuto ; Bianco fiore a imbuto ; Cerca nelle Definizioni