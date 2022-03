Lo saranno in una serie TV degli anni 80 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo saranno in una serie TV degli anni 80. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FAMOSI

Significato/Curiosita : Lo saranno in una serie tv degli anni 80

Cosiddette "soap opera" importate dagli stati uniti. fino all'inizio degli anni '80 venivano prevalentemente chiamati teleromanzi o sceneggiati televisivi...

L'isola dei famosi è la versione italiana del reality show celebrity survivor, che a sua volta deriva dalla serie televisiva svedese expedition robinson... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

