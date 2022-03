Sapere di chi si tratta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sapere di chi si tratta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Sapere di chi si tratta

Innamorata di qualcun altro, e le fa capire che acconsentirà all'unione, per la sua felicità, chiunque egli sia, ma insiste per sapere di chi si tratta. mirra...

Disambiguazione – se stai cercando "il conoscere" in senso generale, vedi conoscenza. conoscere è una enciclopedia italiana a fascicoli per ragazzi, pubblicata...